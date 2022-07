Onze commentatoren spotten opvallend gebruik van Van Gerwen, waarna zinderende finale plots volledig keert: “Magisch poeder?”

Tankte hij vertrouwen door een opvallend ritueel? In leg 23 - Price kreeg toen een kans om er 10-13 van te maken - spotten onze commentatoren Rudy Lanssens en Erik Clarys hoe de Nederlander zich even bukte om aan z’n broek te frunniken en z’n sokken op te trekken.

“Dát was het sein”, zei Clarys en Van Gerwen maakte er effectief 11-12 van (zie video boven). Nadien bracht hij de stand ook in evenwicht: 12-12. “Het is de broek, Erik”, aldus Lanssens. “Daar zit ergens magisch poeder in en dat moet hij aan zijn vingers hebben op de momenten dat het moet.”

Uitworpen van 130, 114 en 121

Zo’n moment kwam er ook in leg 28. Price leidde opnieuw en net voor hij z’n kans mocht gaan op dubbel 20 om er 14-14 van te maken, ging Van Gerwen weer even door z’n knieën om zijn sokken goed te trekken. Nadien keerde de zinderende finale volledig. ‘MVG’ gooide uitworpen van 130, 114 en 121 (zie video onder) en Price pakte geen leg meer.

Een tijdje geleden sprak Van Gerwen zich uit over zijn sokkenritueel. “Het is niet dat ik het met opzet doe”, zei hij. “Vroeger friemelde ik aan m’n horloge, nu zijn het mijn sokken. ‘t Is niet zo dat ik er tijdens matchen bewust aan denk om mijn sokken op te trekken, dat gebeurt gewoon. Maar misschien is het wel goed om even de gedachten te verzetten, om even niet aan de pijlen te denken. Het kan zeker helpen om de stress wat weg te nemen.”