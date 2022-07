Onze atletiekspecialiste over “competitiebeest” Thiam: “Ze zit serener en zelfzekerder dan ooit op haar troon”

WK ATLETIEKNafi Thiam bevond zich in Eugene op onbekend terrein. Voor het eerst in haar carrière kon ze de afsluitende proef niet op reserve lopen en waren de twee rondjes op de piste geen formaliteit. Ze was al zeker van een WK-medaille, dat wel, maar niet over het kleurtje. Onze atletiekspecialiste Valerie Hardie volgt de prestaties van Thiam al jaren en keek in de VS andermaal met grote ogen naar de prestaties van ‘Queen Nafi’. “Net wanneer het moest, was ze sneller dan ooit tevoren.”