Onwaarschijnlijk slot vol missers levert eerste kwartfinalist op in Ally Pally: Pool krijgt Duitser pas na negende (!) matchdart op de knieën

Darts Einde verhaal voor Kim Huybrechts op WK darts na nederlaag tegen Brit Searle

27 december Kim Huybrechts is er op het WK darts niet in geslaagd om door te stoten naar de achtste finales. Onze landgenoot verloor in zes sets van de Brit Ryan Searle. Huybrechts geraakte niet aan zijn gebruikelijk niveau. En zo is er met Dimitri Van den Bergh nog één Belg over in Alexandra Palace.