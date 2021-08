Onvervalste snookerstunt én gefilmd: Thai laat break van 155 optekenen hoewel maximum 147 telt

Bewakingscamera

“Dit is de eerste 155 die we ooit hebben gezien", sprak Mike Dunn, manager van de lokale snookerclub, de Q House Snooker Academy in het Engelse Darlington. “Iedereen was gestopt met spelen, ik zag Thepchaiya rondspringen uit extase. De enige beelden die we hebben zijn dan wel van de bewakingscamera, een langafstandslens die alle tafels covert. Ik ben ongelofelijk blij voor hem, maar het had natuurlijk nog indrukwekkender geweest met beelden van de bewuste tafel. Nu is de video niet zo duidelijk, al geven ze wel een beeld van hoe straf het is.”