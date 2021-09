Ontgoochelde Kim Huybrechts na verrassende uitschakeling op World Cup of Darts: “Het wou gewoon niet lukken vandaag”

DartsVerrassing op de World Cup of Darts vandaag: ‘Belgian Arrows’ Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts gingen onderuit tegen Oostenrijk en zijn zo onherroepelijk uitgeschakeld. Een roemloze aftocht voor de Belgen, die vol voor de titel gingen. “Dit is een nederlaag die flink aankomt”, reageert een ontgoochelde Huybrechts dan ook na afloop.

“De ontgoocheling is heel groot. Deze nederlaag komt flink aan. Ze had ook echt niet gehoeven”, is Kim Huybrechts duidelijk. Huybrechts speelde zelf een sterke partij en gooide zelfs een gemiddelde van 108. “Ik kan mezelf inderdaad niets verwijten, maar ook Dimitri niet. Iedereen doet z’n best. Maar het is natuurlijk heel zuur dat je met zo’n gemiddelde alsnog verliest.” Dimitri Van den Bergh kende in tegenstelling tot ze collega-’Belgian Arrow’ een echte offday. “Zo zien we er niet veel bij hem tegenwoordig. Jammer voor mij dat het dan net vandaag is.”

“Het wou gewoon niet lukken vandaag”, gaat Huybrechts duidelijk wat aangeslagen verder. “We zijn allebei heel teleurgesteld, maar morgen is er weer een nieuwe dag. Nu is het heel zuur. Het doet veel pijn. Het is de eerste keer in tien jaar dat ik hier niet minstens de kwartfinale haal... Maar goed, take one on the chin, zeker?”

Er wordt tijdens deze World Cup of Darts, die in landenteams wordt gespeeld, wel vaker over de druk gesproken die voor je land spelen met zich meebrengt. Kan dat misschien de verklaring voor de offday van Van den Bergh zijn? “Misschien wel. Als we kijken naar Dimitri z’n toernooien van de voorbije twee jaar, dan doet hij het fantastisch”, weet ook Huybrechts, die vaak als cocommentator bij VTM van dichtbij de triomfen van ‘Dancing Dimi’ mocht bijwonen. “Hij speelt z’n eigen spel, doet het echt goed én kan heel goed om met de druk. Nu leek dat inderdaad iets minder. Heeft dat te maken met spelen voor je land? Het zou kunnen. Maar dat zullen we aan Dimitri zelf moeten vragen.”

Dimitri Van den Bergh was er volgens Huybrechts ook zelf helemaal kapot van. “Hij heeft meteen na de wedstrijd sorry gezegd, sorry voor z’n slechte spel. Maar dat moet hij helemaal niet doen. Oké, mijn spel was met 108 gemiddeld misschien wel heel goed, maar of je nu met 108 gemiddeld verliest of met 80 gemiddeld, verlies is verlies. Dus sorry hoeft zeker niet gezegd te worden. Volgende keer beter dan maar!”

