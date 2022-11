Onherkenbare Belgian Lions kansloos onderuit tegen Turkije

Meer sport Nina Derwael stelt bij WK-ren­tree finaleplek op brug haast zeker veilig, maar ze valt wel op de balk

Het competitiebeest in Nina Derwael is weer ontwaakt. Bij haar post-olympische terugkeer op het internationale toneel op het WK in Liverpool stelde ze met haar score van 14,700 op de brug haast zeker een finaleplek volgende zaterdag veilig. “Dit zou moeten volstaan”, zei Derwael zelf in een eerste reactie. Nina viel wel op de balk wat haar nijdig maakte. Voor de Belgische ploeg is het bang afwachten of ze door een iets te hoge gezamenlijke foutenlast naast de teamfinale grijpen.

