Onheil op komst voor Tiger Woods? Golflegende breekt na 6 jaar met vriendin, die klacht indient voor seksueel misbruik en 30 miljoen dollar eist

KIJK. Ook deze voormalige minnares van Woods deed al boekje over hem open

De aanleiding voor de breuk, die al van oktober vorig jaar zou dateren, is een schriftelijke overeenkomst tussen Woods en Herman. De golflegende zou zijn intussen ex-vriendin bij het begin van hun relatie in 2017 een document hebben laten ondertekenen waarin ze bevestigt geen details over hun liefdesleven naar buiten te brengen. Een geheimshoudingverklaring. ‘t Is een advies dat Woods kreeg van zijn advocaten omdat hij in het verleden al meerdere van zijn partners had bedrogen en met een seksverslaving kampte.

Ook Herman ondertekende die verklaring, maar die wil de Amerikaanse nu nietig laten verklaren. Ze beweert dat ze door Woods gedwongen werd om het document te ondertekenen. Volgens buitenlandse media wil Herman ook maar wat graag de details van hun (stukgelopen) relatie met de wereld delen, maar dat is juridisch gezien dus (nog) niet mogelijk.

Volledig scherm Herman (midden) en Woods in 2019. © AP

Om onder de verbintenis uit te komen, volstaat enkel bewijs van seksueel geweld of intimidatie, en daar wil Herman nu ook mee uitpakken. De Amerikaanse heeft officieel klacht ingediend tegen Woods voor seksueel misbruik, zo weten buitenlandse media, al gaat ze daarin naar verluidt niet in op de details. Ze bevestigt louter dat het om seksueel misbruik gaat.

In het volledige dossier eist Herman liefst 30 miljoen dollar schadevergoeding van Woods voor ‘ernstige emotionele schade’. Zo beweert ze ook dat de golflegende haar in oktober overtuigde om “er even tussenuit te gaan en op een korte vakantie te vertrekken.” Eenmaal op de luchthaven, werd ze tegengehouden door vertegenwoordigers van Woods, die haar meldden dat ze niet meer welkom was in het huis in Hobe Sound, Florida.

Volledig scherm Woods en Herman in 2019 op bezoek bij Amerikaans president Donald Trump. Ook Woods’ kinderen Sam Alexis en Charlie Axel waren erbij. © Photo News

Herman beweert nu dat Woods’ entourage 40.000 dollar van haar afnamen en “lasterlijke beschuldigingen uitten” over hoe ze aan dat geld was geraakt. Daarnaast stelt ze dat ze ook nog zeker vijf jaar in het herenhuis van Woods in Hobe Sound had mogen wonen, maar dat hij haar bedroog en misleidde om haar buiten te zetten. Dat terwijl in hun overeenkomst stond dat Herman ‘voor bepaalde tijd in het huis mocht wonen in ruil voor haar verleende diensten’.

Al is het afwachten of Herman ook effectief haar wil kan doorzetten. Zo beweert ze eveneens dat ze door Woods en zijn entourage serieus onder druk wordt gezet om haar mond te blijven houden. To be continued.

Volledig scherm Tiger Woods. © AP

Nieuw hoofdstuk in een nu al zo dik boek Tiger Woods was ‘s werelds beste golfspeler, met een onbevlekt imago. Maar hij leefde een dubbelleven dat hij niet langer geheim kon houden. Zo strandde zijn huwelijk met Elin Nordegren in 2010 na zes jaar nadat aan het licht kwam dat hij er met Rachel Uchitel een affaire op nahield. Nadien sukkelde de golfer van de ene blessure in de andere en werd er ook onthuld hij met een seksverslaving kampte. Waarna hij in 2021 ook nog eens betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeluk, waarbij hij aan 140 kilometer per uur tegen een boom knalde. Intussen is Woods opnieuw aan het golfen, maar op privévlak breken dus opnieuw turbulente tijden aan. Volledig scherm Elin Nordegren en Tiger Woods in 2009. © reuters