Ongezien: Ogier verliest leidersplaats in WRC-rally na aanrijding op openbare weg én negeert dan politie

RallySébastien Ogier is op spectaculaire wijze zijn leidersplaats kwijtgespeeld in de Rally van Kroatië. De Fransman raakte nog voor de start betrokken bij een ongeval op de openbare weg. Toen de politie ter plaatse kwam, maakte Ogier zich zelfs uit de voeten richting startplaats. En dat met een serieus beschadigde wagen. De Belg Thierry Neuville is derde, op 8.4 seconden van de nieuwe leider Evans.

Je zal maar professioneel rallypiloot zijn. Onderweg naar de start van de slotdag in de Rally van Kroatië is Sébastien Ogier in botsing gekomen met een gewone wagen op de openbare weg, wanneer die probeerde de Fransman in te halen (zie video hierboven). De rechterkant van Ogiers wagen is flink beschadigd met een deur die niet meer goed sluit waardoor er lucht in de wagen komt. Na de botsing kwam de politie ter plaatse, maar Ogier, die een leidersplaats te verdedigen had, moest er niets van weten en reed richting startplaats.

Tijdens de eerste rit wist Ogier de schade nog te beperken en verloor hij maar 2.7 seconden op zijn teamgenoot Elfyn Evans. Tijdens de veel kortere tweede rit verloor Ogier 7 seconden én de leiding aan Elfyn Evans. Het aanzienlijke tijdverlies in de tweede rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting van Ogiers Toyota geraakt is. Slecht nieuws voor de Fransman is dat er nóg een rit gereden moet worden vooraleer er assistentie is. Aan de finish wou de Fransman niets kwijt over het incident. “Het was een verraderlijke ochtend maar het is nog niet voorbij”, was het enige wat hij te vertellen had.

Volledig scherm Sébastien Ogier. © Photo News

Neuville derde

Op de slotdag staan nog drie andere klassementsritten op het programma. Twee lussen van telkens twee ritten zijn uitgetekend in de regio Kumrovec. Met 25,2 km is de rit van Bliznec de langste van de rally. De andere rit is er eentje van 14,09 km. Niet zo’n lange rit, maar wel de meest verraderlijke van de rally.

Thierry Neuville beleefde een relatief goede ochtend. De kloof met de eerste plaats bedroeg vanochtend 10.4 seconden. Na de eerste lus is de kloof verkleind tot 8.4 seconden. Tot daar het goede nieuws want de Belg had geen antwoord op de ontketende Elfyn Evans. Neuville was wel twee keer sneller dan Ogier waardoor de kloof met de Fransman en de tweede plaats 5.6 seconden bedraagt.

Er blijven nog twee ritten te rijden. De Rally van Kroatië eindigt zondag kort na de middag.

