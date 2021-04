Ongezien: Ogier crasht voor start WRC-rally op openbare weg, negeert dan politie en wint toch nog

Beelden op Twitter (zie hierboven) toonden aan dat Ogier accelereerde om dan te vertragen en op dat moment van rijstrook te veranderen, mogelijk om rechts te parkeren. Het leek er ook op dat Ogier zijn richtingaanwijzer niet gebruikte. Tegelijk leek het erop dat een wagen Ogier rechts voorbij probeerde te rijden waarna de Toyota van de Fransman en de personenwagen botsten. Op andere beelden, van enige tijd later wanneer de wagen al een beetje hersteld is, vertoefde Ogier in het gezelschap van een verantwoordelijke van Toyota en vier politieagenten. Ze stonden met zijn allen op de openbare weg. Een politieagent die voor de wagen stond, probeerde Ogier nog tegen te houden, maar die duwde het gaspedaal in en reed weg. Geen van de aanwezige politieagenten protesteerde.

Tijdens de eerste rit wist Ogier de schade nog te beperken en verloor hij maar 2.7 seconden op zijn teamgenoot Elfyn Evans. Tijdens de veel kortere tweede rit verloor Ogier 7 seconden én de leiding aan Elfyn Evans. Het aanzienlijke tijdverlies in de tweede rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting van Ogiers Toyota geraakt is. Aan de finish wou de Fransman niets kwijt over het incident. “Het was een verraderlijke ochtend maar het is nog niet voorbij”, was het enige wat hij te vertellen had.

Volledig scherm Sébastien Ogier. © Photo News

Neuville derde

Maar in een spannende powerstage rond de middag wist Ogier zijn achterstand op teamgenoot Evans om te buigen in een kleine voorsprong van 0.6 seconden. In de laatste bocht ging Evans in de fout en dat kostte hem de zege. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) eindigt net als in Monte Carlo en de Arctic Rally als derde. De Belg verloor op zaterdag alle kansen op de zege na een verkeerde bandenkeuze van zijn team. Dankzij zijn tweede zege van het seizoen pakt Ogier de leiding in de tussenstand van het WK-rally. Neuville is tweede op 8 punten.

Thierry Neuville ging in het slot van de powerstage in de fout waardoor hij een handvol seconden verloor. Ook Ogier beleefde een warm moment, maar hij kon zijn wagen net op de baan houden. Na die fout had het er alle schijn van dat Evans de rally zou winnen, tot hij in de laatste bocht in de fout ging, zijn voorsprong verspeelde waardoor Ogier alsnog de Rally van Kroatië won. Ogier won zo na de Monte Carlo zijn tweede rally van het seizoen, zijn 51ste uit zijn carrière. Elfyn Evans werd tweede op 0.6 seconden. Het was de tweede keer in zijn carrière dat Evans een rally met minder dan één seconde verloor. De eerste keer was in 2017 toen hij in de rally van Argentinië met de finish in zicht op een brug in de fout ging en de zege verloor aan Thierry Neuville.

In de WK-tussenstand neemt Sébastien Ogier de leiding over van teamgenoot Kalle Rovanperä die naar de vijfde plaats zakt. Thierry Neuville blijft tweede. De Belg heeft 53 punten, dan zijn er 8 minder dan Sébastien Ogier en 2 meer dan Elfyn Evans. Bij de merken vergroot Toyota zijn voorsprong op Hyundai. Het verschil tussen beiden bedraagt 27 punten.

De volgende WK-rally is die van Portugal, die van 20 tot en met 23 mei georganiseerd wordt.

Volledig scherm De wagen van Thierry Neuville. © Photo News