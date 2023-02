Ongewenst in België, nu op olympische droom jagend met Georgië: klokkenluidster Dorien Motten geeft land en job als dierenarts op uit liefde voor het turnen

TURNENIn België kon Dorien Motten (31), als klokkenluidster in het turnschandaal, geen kant meer uit. Nooit zou de gymnaste nog uitgenodigd worden voor het nationale team. En dat terwijl de Limburgse nog lang niet is uitgekeken op het turnen. Daarom maakte ze recent een keuze die ze nooit voor mogelijk had gehouden: ze komt voortaan uit voor Georgië. “Het eerste wat ze me zegden, was: ‘Met u gaan we naar de Spelen’! Al moest ik wel bewijzen dat ik mijn nieuwe paspoort waard was. Zelfs de president moest zich over het dossier buigen.”