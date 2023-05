Ongelukkige verspreking met N-woord in naam ‘Negro Leagues Museum’ kost Amerikaanse baseballomroeper job na 20 jaar dienst

De Amerikaanse baseballomroeper Glen Kuiper is er het hart van in dat NBC Sports hem ontsloeg. De reden: bij een live-uitzending versprak hij zich over het Negro Leagues Museum met het beladen N-woord in plaats van ‘Negro’ in de naam. “Ik zal het altijd moeilijk kunnen begrijpen dat één fout in een 20-jarige carrière reden is voor ontslag.”

Glen Kuiper bracht voor NBC Sports California jarenlang als vast gezicht verslag uit over de Oakland Athletics in de Amerikaanse Major League Baseball (MLB). Maar maandag stopte de samenwerking na een droog statement van de zender: “Na een intern onderzoek heeft NBC Sports besloten de relatie met Glen Kuiper met onmiddellijke ingang te beëindigen. We danken Glen voor zijn jarenlange inzet voor Bay Area honkbal.”

Aan de basis van het ontslag ligt een incident bij een live-uitzending op 5 mei tijdens het voorprogramma van de wedstrijd tussen Oakland A’s en Kansas City Royals. Kuiper had die dag het Negro Leagues Museum in Kansas bezocht, dat over de rijke geschiedenis van het Afro-Amerikaanse honkbal en zijn invloed op de sociale vooruitgang van Amerika gaat.

Kuiper wou zijn ervaring delen met de kijkers, maar drukte zich bij het uitspreken van de naam verkeerdelijk uit met ‘Nigger Leagues Museum’. Hij was zich eerst niet bewust van de fout, maar is daar later in de show op attent gemaakt en maakte nog tijdens de uitzending zijn excuses over: “Een beetje eerder zei ik iets dat er niet helemaal uitkwam zoals ik wilde. Ik verontschuldig me als het anders klonk dan ik wilde.” Maar Oakland A vond het racistisch beladen woordgebruik “onaanvaardbaar”. NBC Sports schorste een dag later Kuiper, waarna hij zich opnieuw expliciet excuseerde: “Ik kan niet meer spijt hebben en ontzet zijn over wat ik zei.”

Zijn ontslag zorgt voor veel discussie in de VS. Kuiper kreeg eerder al steun van Bob Kendrick, voorzitter van het Negro Leagues Baseball Museum: “Het woord is pijnlijk en heeft geen plaats in onze samenleving. En hoewel ik niet pretendeer Glens hart te kennen, weet ik dat mijn hart er een van vergeving is. Ik hoop dat jullie het in jezelf vinden om hetzelfde te doen.”

Maar NBC Sports was onverbiddelijk en ontsloeg Kuiper maandag. De omroeper was daar het hart van in - sinds 2004 stond hij al aan de zijlijn als reporter van Oakland A. Hij reageerde met een communiqué op het ontslag: “Het was een vreselijke maar eerlijke verspreking. Alstublieft, weet dat racisme geen deel van mij uitmaakt. Dat is nooit geweest en zal nooit zo zijn. Ik ben een eerlijke, zorgzame, vriendelijke, eerbare, respectvolle echtgenoot en vader die nooit een minachtend woord zou spreken over iemand.”

Het ontslag door NBC Sports vindt hij buiten proportie: “Ik wou dat de Oakland A’s en NBC Sports rekening hadden gehouden met mijn 20-jarige carrière, mijn solide reputatie, integriteit en karakter, maar in dit huidige klimaat zijn eigenschappen als integriteit en karakter van geen tel”, schreef hij. “Ik zal het altijd moeilijk kunnen begrijpen dat één fout in een 20-jarige omroepcarrière reden is voor een ontslag.”

Volledig scherm Glen Kuiper was een vast gezicht als verslaggever van de Oakland Athletics. © USA TODAY Sports via Reuters Con