Ongelukkig doelpunt nekt de Panthers tegen Oranje: “We werden eerst overlopen, maar toonden veel karakter. Dát is onze winst”

Het wordt geen tweede reis naar Terrassa voor onze Belgische hockeyvrouwen. Na een verschroeiende Nederlandse openingsfase, herstelden de Panthers knap het evenwicht. Een ongelukkig doelpunt in de 48ste minuut was er echter te veel aan: 2-1.

Het Wagener Stadion in Amstelveen was volledig in oranje gehuld om het thuisland naar de halve finale van het WK in Terrassa te schreeuwen. Oranje nam meteen het heft in handen en de Belgische defensie kreeg heel wat werk op te knappen. ‘Stofzuiger’ Hélène Brasseur – 20 jaar en wat een talent – keerde heel wat weg en ook doelvrouw Elena Sotgiu moest twee keer knap redding brengen. Standhouden in het eerste kwart lukte echter niet. In de laatste minuut devieerde Laura Leurink de bal in doel: 1-0 en een logische voorsprong voor het thuisteam.

De druk van Nederland zette zich in het tweede kwart aanvankelijk voort. Nu was het Aisling D’Hooghe om in doel drie keer zeer gepast tussen te komen. De Panthers kwamen in de loop van dat tweede kwartier wel beter in de wedstrijd en herstelden ietwat het evenwicht.

België moest na de pauze een vuist maken en kreeg in de 38ste minuut een eerste strafcorner. Specialiste Stephanie Vanden Borre zette zich achter de bal en kapitein Alix Gerniers devieerde knap in doel: 1-1 en het werd wat stiller in Amstelveen.

De organisatie stond er, België leek helemaal in de match te zitten, maar in de 48ste minuut glipte een voorzet van Freeke Moes tussen de benen van Aisling D’Hooghe (2-1). De Panthers gooiden alles in de strijd en kregen nog drie strafcorners. Gerniers kreeg bij de tweede pc van Vanden Borre nog de beste kans, maar haar poging ging over. De Panthers vochten als leeuwinnen, maar gingen zwaar ontgoocheld tegen de grasmat.

“Het wil toch wat zeggen dat je zwaar ontgoocheld bent na verlies tegen het beste team van de wereld”, aldus doelvrouw Elena Sotgiu. “Nederland begon bijzonder sterk, aanvankelijk wisten we niet goed wat doen. Dat tegendoelpunt dat tussen de benen van Aisling glipte ? Dat lijkt natuurlijk ongelukkig, maar zo’n bal op de achterlijn is altijd moeilijk. In eerste instantie wil je immers de voorzet onderscheppen. In de eerste helft hield Aisling ons ook enkele keren in de wedstrijd.”

“We zijn een jonge ploeg en er staan ons nog mooie dingen te wachten. Ik vind dit vooral bijzonder jammer voor onze ‘legends’. Meisjes als Alix Gerniers, Barbara Nelen en Judith Vandermeiren werkten zo hard. Voor Judith was dit ook nog eens de 200ste match bij de Panthers. Heel spijtig dat de bekroning uit bleef.”

“Bij de start van de match waren we wat overdonderd door de sfeer”, vertelde Michelle Struijk. “In de tweede helft hadden we constant het gevoel dat er iets kon gebeuren. Dat tweede doelpunt van Nederland viel te gemakkelijk. We hadden dat meisje eerder uit de cirkel moeten houden. We mogen fier zijn met deze prestatie en het is duidelijk dat dit team in de toekomst zal meespelen om de medailles.”

Slotwoord was voor bondscoach Raoul Ehren. “We kunnen absoluut beter dan vandaag”, aldus de bondscoach. “Het is knap wat we hier lieten zien met deze jonge ploeg. Aanvankelijk werden we overlopen, maar op karakter knokten we ons terug in de match. Daar moet je sterk voor zijn en dát is onze grote winst.”

