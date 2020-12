“One Hundred and Eighty!”: Caller roept op WK darts om maximumscore, maar er is geen sprake van triple 20

‘One Hundred and Eighty!’ U kent het wel. De score die de caller schreeuwt als een speler driemaal in de triple 20 gooit. Alleen ging diezelfde man in de namiddagsessie op het WK darts even de mist in. Simon Whitlock mikte twee keer in de triple 20 en één maal in de triple 1 - al scheelde een ‘180' inderdaad niet veel. Paul Hinks - de man met de microfoon - had zich dan ook miskeken en riep om een perfecte ‘180'. Whitlock wees de man fijntjes maar eerlijk op de misser. Geen 180, wel een 123. Een tafereel dat, mocht er publiek aanwezig geweest zijn, zeker wat leedvermaak had opgeleverd. Bekijk de beelden bovenaan dit artikel.