Onderzoeksjournalist die Sepp Blatter en Juan Antonio Samaranch ten val bracht overleden

SportHij vroeg aan een machtig man uit het voetbal, gewezen Fifa-baas Sepp Blatter, rechtuit of hij zich ooit had laten omkopen. En nagelde nog een ander gewichtig figuur uit de sport, ex-IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch, aan de schandpaal. Zaterdag legde onderzoeksjournalist Andrew Jennings op z’n 78ste voorgoed zijn pen neer.

Sepp Blatter wist niet waar hij het had toen hij in mei 2002, net nadat hij was herverkozen als voorzitter van de FIFA, tijdens z'n persconferentie plots een heel directe vraag kreeg van de Britse journalist Andrew Jennings: “Herr Blatter, heb u ooit smeergeld ontvangen?”

Uiteraard ontkende de Zwitser in alle toonaarden maar Jennings bereikte zijn doel: zes weken later contacteerde een prominent lid van de FIFA hem. Jennings kwam zo in het bezit van belastende documenten, die aantoonden dat de WK’s van 2002 in Zuid-Korea en 2006 in Duitsland ‘gekocht’ waren; dat leden van het Uitvoerend Comité miljoenen aan steekpenningen kregen bij de toewijzing van de tv- en merchandisingrechten; dat FIFA-leden hun stemmen verkochten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jennings onderzoek mondde in 2006 uit in de publicatie van ‘Foul! The Secret World of Fifa: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals’ en in 2010 van een tweede boek, ‘Fifa’s Dirty Secrets’, waarin hij de FIFA ervan beschuldigde dat ook het WK van 2018 in Rusland en dat van 2022 in Qatar waren gearrangeerd. De FIFA bedreigde de Britse journalist met rechtszaken maar het bleef bij blaffen.

Ook Samaranch ontmaskerd

In 2009 klopte de Amerikaanse inlichtingendienst FBI bij hem aan. Jennings speelde hen alle beschikbare info door. De val van de corrupte FIFA-leden was ingezet. In mei 2015 werden negen vooraanstaande FIFA-bonzen officieel aangeklaagd voor afpersing en fraude. Blatter stapte kort erna op als voorzitter. Hij werd in totaal twaalf jaar geschorst.

Volledig scherm Gewezen Fifa-baas Sepp Blatter. © AP

Blatter was niet de eerste sportpaus die Jennings deed struikelen: Juan Antonio Samaranch, voorzitter van het IOC tussen 1980 en 2001, werd door hem ook ontmaskerd. Toen Jennings, die zich eigenlijk had toegelegd op dossiers rond georganiseerde misdaad en drugshandel, van een collega vernam dat Samaranch als minister had gediend tijdens het fascistisch regime van generaal Franco, besliste hij de IOC-baas onder de loep te nemen.

Na de publicatie van een eerste boek - ‘The Lords of the Rings: Power, Money and Drugs in the Modern Olympics’ (1992) - belandde Jennings vijf dagen in de cel in Lausanne wegens smaad van het IOC, dat hem ook van alle evenementen bande. Het belette Jennigs niet om nog meer onthullingen te doen in ‘The New Lords of the Rings’ (1996) en ‘The Great Olympic Swindle’ (2000), wat finaal tot het ontslag van Samaranch leidde. Ook de leden die zich tijdens de Winterspelen van Salt Lake City lieten omkopen, gingen eruit.

Kortom, Andrew Jennings was een bijzonder gereputeerd en gevreesde onderzoeksjournalist, die na een toeval in 2015 wat meer rust inlaste. Hij gaf weliswaar nog lezingen en bleef ijveren voor meer transparantie binnen grote sportbonden. Zaterdag overleed Jennings na een aneurysma van de aorta. Hij werd 78 en laat een vrouw en drie kinderen achter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.