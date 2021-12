Ondanks zege in Strasbourg grijpt Oostende naast de tweede plaats

In de zesde en laatste groepswedstrijd van het reguliere seizoen in de Champions League streed Oostende in en tegen het Franse SIG Strasbourg om de tweede stek in de eindrangschikking en het thuisvoordeel in de barrages. Maar liefst 4.527 supporters in de Rhénus Sport arena zagen hoe de bezoekers een slordige start namen met drie balverliezen en een vroege 6-0 tot gevolg. Het duo Booth-Brimah herstelde echter eigenhandig het evenwicht met een 0-8-tussenspurt (11-13). In een gelijkopgaand vervolg gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe (25-25). Knaldrang in het tweede luik met een spervuur aan driepunters. Na vier stuks langs Franse kant stond het plots 39-31, maar Booth en Gillet lieten niet begaan. Ondanks de twaalf balverliezen sloot Oostende de eerste helft af met het kleinste verschil dankzij een buzzer beater van Randolph (49-50).