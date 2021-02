Omstreden turntrainer Gerrit Beltman neemt ontslag

Het rommelt bij die club nadat trainster Gabriele Frehse door veertien turnsters is beschuldigd van psychisch geweld. Beltman was afgelopen zomer voor de tweede keer in dienst getreden bij de club in de deelstaat Saksen. In diezelfde periode bekende hij in Nederland dat hij in het verleden jonge turnsters “mishandeld en vernederd” had in de overtuiging dat het de enige werkwijze was die tot succes kon leiden. Ook in België kwamen na de bekentenissen van Beltman, die onder meer Aagje Vanwalleghem coachte, heel wat getuigenissen van (ex-)turnsters aan het licht over mishandeling tijdens hun carrière.