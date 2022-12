Om naar te blijven kijken: monsterdunk in NBA gaat de wereld rond

JUDO Judoka Matthias Casse knokt zich naar brons op Masters: “Zes medailles op acht toernooien in 2022, da’s niet gebuisd”

In 2019 stond hij nog met goud te glunderen, vandaag moest judoka Matthias Casse genoegen nemen met brons in de categorie tot 81 kilo op de Masters in Jeruzalem. “Het scheelde niet veel of ik stond in de finale maar afsluiten met een medaille is altijd leuk.” Sami Chouchi en Gaby Willems grepen er dan weer net naast.

21 december