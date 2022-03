Olympische winterhelden vorstelijk ontvangen op Koninklijk Paleis in Laken

Basketbal The American Dream: 18-jarige internet-ster met één arm gaat vol voor een carrière in de NBA

Hansel Enmanuel Donato Domínguez: 18 jaar, opgegroeid in de Dominicaanse Republiek en als kind zijn linkerarm verloren. Ondanks die tegenslag knokte Enmanuel zich naar drie aanbiedingen van Amerikaanse D1-universiteiten, het allerhoogste niveau van het universiteitsbasketbal. Al is dat nog maar het begin. Enmanuel wil de eerste speler worden die met een ernstige beperking in de NBA speelt. The American Dream.

22 februari