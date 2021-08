Olympische hockeykampioenen Hendrickx en Van Doren genomineerd voor wereldspeler van het jaar, ook doelman Vanasch en coach McLeod maken kans op een prijs

Olympische Spelen GOUD! Red Lions kloppen Australië in bloedstol­len­de finale met shoot-outs en zijn olympisch kampioen!

5 augustus Goud! De Red Lions hebben Australië geklopt in een razendspannende olympische finale. Na een uur hockey stond het 1-1, shoot-outs moesten voor de beslissing zorgen. Daarin was Vincent Vanasch de held van de natie met drie knappe reddingen! Na zilver in Rio is het nu dus wél de ultieme bekroning voor onze Belgische hockeymannen op de Olympische Spelen.