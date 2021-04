Olympische dressuurruiter drie jaar geschorst na mishandeling van pony: “Het dier moest gecorrigeerd worden”

Meer sportEen schorsing van drie jaar voor het mishandelen van een pony en een boete van in totaal 6.350 euro, dat is de sanctie die het Tribunaal van de Internationale Paardensportfederatie (FEI) oplegde aan de Braziliaanse dressuurruiter Leandro Aparecido da Silva, die in 2008 meedeed aan de Olympische Spelen in Peking.

Het zijn geen fraaie beelden die zo’n negen maanden terug plots op social media circuleerden van Leandro Aparecido da Silva. In die video is te zien hoe de 45-jarige Braziliaan de pony van zijn dochter, Pirulito, aan het berijden is en veel te hardhandig met het arme dier omgaat - blijkbaar tot grote hilariteit van zijn 20-jarige zoon Kaio, die het filmpje maakt. In een andere clip tracht Kaio zelf met de pony over een hindernis te springen maar het komt ten val en gaat overkop.

Het Tribunaal van Internationale Paardensportfederatie (FEI) kon gelukkig niet lachen met het incident en legde da Silva een schorsing op van drie jaar. Tevens moet hij een boete betalen van 5.000 Zwitserse frank (4.535 euro) en nog eens 2.000 CHF (1.815 euro) aan gerechtskosten.

De Braziliaanse dressuurruiter deed in 2008 nog mee aan de Spelen in Peking en aan het WK van 2018 in Tyron - niet dat hij bijzonder goed presteerde: hij 42ste in Peking en 71ste in Tyron. Zijn voornaamste successen kende hij met het Braziliaanse team: op de Pan-Amerikaanse Spelen van 2014 en 2019 won hij telkens brons. Op de site van de FEI valt te lezen dat hij de ambitie had om mee te doen aan de Spelen van Tokio, over drie maanden: dat plan kan hij nu wel opbergen.

Disciplinaire procedure

In september 2020 had de Braziliaanse hippische federatie zich nog onbevoegd verklaard omdat de mishandeling zich niet had voorgedaan tijdens een competitie, maar op zijn privé-domein. Waarna de FEI besliste om zelf een disciplinaire procedure op te starten.

Da Silva argumenteerde dat Pirulito, geboren op z’n boerderij, door de kinderen is verwend en dat de volwassen pony tekenen van ongehoorzaamheid toonde. Omdat Pirulito zijn jongste dochter had gebeten en volgens hem geen respect meer toonde, besliste da Silva om het dier “te corrigeren”. Hij claimt dat hij de pony niet mishandelde en dat de video “verkeerd werd geïnterpreteerd”.

De FEI zag dat anders. Op de beelden valt aan het gedrag van de pony te zien dat hij pijn lijdt door de “correctie”. Da Silva weegt ook te veel om Purilito te berijden, net als zijn zoon Kaio wanneer die het dier over een obstakel doet springen. Conclusie: da Silva beging een inbreuk tegen artikel 142, dat geweld tegen paarden ten strengste verbiedt. De Braziliaan heeft 21 dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS).

De zwaarste sanctie ooit die de FEI oplegde aan een ruiter, dateert van juni 2020. Sjeik Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi van de Verenigde Arabische Emiraten mag tot 2020 niet meer in competitie uitkomen nadat zijn endurance paard Castlebar Contraband tijdens een race in Fontainebleau bij een val z'n been brak. Het paard moest worden afgemaakt.

Bij de autopsie bleek dat Castlebar Contraband het verdovend middel Xylazine, ook een spierontspanner, in zijn bloed had. Door de toediening van dat product bleef het paard in staat om te springen terwijl het eigenlijk met een stressfractuur zat, wat tot de fatale val leidde.