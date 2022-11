Olympische atleten Team Belgium kunnen voor Parijs 2024 terecht in base camps in eigen land: “Allemaal excellente infrastructuren”

OLYMPISCHE SPELENNog 613 dagen te gaan en dan zwaait Parijs 2024 zijn deuren open. De nabijheid van die Spelen én de aanwezigheid van uitmuntende sportinfrastructuren in eigen land maakt dat onze olympische atleten niet verplicht zijn om hun tenten in het buitenland op te slaan, maar gewoon in hun vertrouwde omgeving in België kunnen blijven trainen, zoals gymnaste Nina Derwael in Gent.

Het is tijdens de stage van Team Belgium in het Turkse Belek dat de Vlaamse en Franstalige Sportministers Ben Weyts (N-VA) en Valérie Glatigny (MR) van de gelegenheid gebruikmaakten om de locaties van de base camps in België te ‘onthullen’ - grote verrassingen zijn dat uiteraard niet. Het gaat namelijk om grotendeels bestaande infrastructuren, waarvan sommige een ‘upgrade’ kregen om te voldoen aan olympische normen. “We kiezen met recht en reden voor base camps in België omdat het excellente accommodaties zijn,” zei Weyts. “Voorts deden we een serieuze investeringsgolf in andere infrastructuren zodat we klaar zijn om onze olympische atleten te ontvangen voor Parijs 2024.”

Zo financiert de Vlaamse overheid de bouw van een velodroom in Zolder voor 23 miljoen euro; de renovatie van de Watersportbaan in Gent voor 3,2 miljoen euro en de constructie van een skatepark in Hofstade voor 3,5 miljoen euro. Eerder al kregen de Gymhal, de hockeyterreinen van La Gantoise en het Antwerpse Wezenbergzwembad een stevige facelift en werd er in Wilrijk een hockeycentrum gebouwd. Aan Franstalige kant kwam er dan weer een sportcentrum in Louvain-la-Neuve. Niet voor niets tonen ook buitenlandse delegaties interesse in de Belgische infrastructuren, meldden beide ministers.

Maar uiteraard krijgen de Belgen voorrang, zeker in de laatste rechte lijn naar Parijs. Tijdens de Spelen zijn er in het atletendorp nooit voldoende kamers om alle atleten tegelijk te huisvesten, nu kunnen de Belgen lang in eigen omgeving blijven trainen en pas last minute naar Parijs afreizen. Vanaf 1 juli worden de base camps geïnstalleerd.

* Antwerpen: zwemmen

*Hazewinkel: roeien en kajak

*Herentals: boogschieten

*Brasschaat: boksen

*Hofstade: skateboard

* Schilde: golf

* Wilrijk: 3x3 basketbal, hockey, judo en taekwondo

*Louvain-la-Neuve: atletiek en tennis

*Gent : turnen, breaking, hockey en zeilen

* Brussel: zetel van Belgisch Olympisch Comité

* Zolder: BMX en baanwielrennen

* Kortrijk: basketbal

* Tubeke: voetbal

* Genepiën: schieten

* Spa: badminton

* Francorchamps: wegwielrennen en mountainbike

* Loverval: sportklimmen

* Charleroi: basketbal

