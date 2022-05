Olympisch sprintkampioen Marcell Jacobs opgenomen in Keniaans ziekenhuis

Padel Nieuwe topdag (zo zien ook RS­CA-spe­lers) van Circus Brussels Padel Open: Navarro en di Nenno uitgescha­keld, icoon Belaste­guin nog steeds in koers

Na een nieuwe topdag op de Circus Brussels Padel Open betekende de kwartfinale het eindpunt voor het als tweede geplaatste duo Francisco Navarro/Martin di Nenno. De bijna 43-jarige Fernando Belasteguin is nog steeds in koers. In de topper van de dag versloeg hij samen met Arturo Coello de als vierde geplaatste Argentijnen Chingotto en Tello.

6 mei