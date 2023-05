Olympisch kampioene Nina Derwael hervat na schouderblessure trainingen aan brug met ongelijke leggers

De foto die Nina Derwael vandaag op haar social media postte, is alvast bemoedigend: ‘My happy place’, met haar hand vol magnesiumpoeder en met een leertje aan. Dat wijst erop dat de Limburgse weer in Gent aan het trainen is op de brug met ongelijke leggers. “De revalidatie met het medisch team zit op schema," bevestigt de Gymfed. “Ze start opnieuw met de basis.” Haar volledige oefening turnen, dat zit er voorlopig nog niet in.

Half maart meldde de olympische kampioene aan de brug dat ze forfait gaf voor het EK turnen in het Turkse Antalya omdat ze zich op training pijn had gedaan bij de afsprong. Haar bovenarm was deels uit de kom gegaan, gelukkig bleek een operatie niet noodzakelijk. Derwael deed oefeningen om de instabiele schouder te versterken maar verloor uiteraard tijd in haar voorbereiding op het WK in Antwerpen. Het is afwachten of ze die verloren tijd kan goedmaken.