Olympisch kampioen Gebrselassie wil met leger vechten tegen rebellen in Ethiopië: “Tot de dood? Ja, dat is de ultieme prijs in een oorlog”

Gebrselassie zegt te geloven dat sport over “vrede en liefde” gaat. Maar hij is nu bereid de ultieme prijs te betalen. In een interview in zijn kantoor in de hoofdstad, waar hij meer dan een dozijn bedrijven leidt in onder meer horeca, onroerend goed, landbouw en onderwijs, sprak Gebrselassie over de rol die hij bereid is te spelen in de oorlog.