Olivier Marteel, de Belgische scheidsrechter die het aan de stok kreeg met Ronnie O’Sullivan: “Hij is een genie, maar geen simpele jongen”

Ngannou wil in 2023 superfight met 'The Gypsy King' Tyson Fury: "Er is geen andere optie"

UFC-kampioen bij de zwaargewichten Francis Ngannou heeft aangekondigd dat hij in 2023 een superfight wil tegen Tyson Fury, de WBC-wereldkampioen boksen. Dat bevestigde Ngannou in de podcast MMA Hour. “We willen allebei dit gevecht, dat is duidelijk. En we respecteren elkaar.”

26 april