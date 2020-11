Okapi Aalst speelt wedstrijden voor virtueel publiek

Door de coronacrisis zijn supporters bij indoorcompetities voorlopig niet toegelaten. Met dit initiatief wil Okapi Aalst zijn aanhangers toch wat meer bij de club betrekken. "Dat is heel leuk, we zien ze juichen bij een gemaakt punt. Of als de speaker muziek op legt - Okapi heeft nog al wat eigen liedjes over de club - dan zien we ze mee zingen, met de armen zwaaien. Het geeft ons een extra stimulans. We gaan ze na de wedstrijd ook bedanken door voor de ledschermen te staan", zegt aanvoerder Senne Geukens.