Okapi Aalst huldigde gisteravond voormalig succescoach Brad Dean

Onder het duo Dean (coach) en Van Impe (sportief manager) kende Okapi Aalst van 2007 tot 2016 zijn meest succesvolle periode met drie titelfinales, twee bekerfinales waarvan één triomf in 2012 tegen Antwerp Giants en twee Supercups. In totaal werkte Dean 13 jaar in België: één seizoen bij Oostende (’89-’90) en daarna drie periodes bij Aalst (’99-2000, ’03-’05 en ’07-’16). Altijd bescheiden, integer en aimabel, het voorbeeld van de gentleman-coach. Alom gewaardeerd voor zijn rekrutering, zijn offensief spelsysteem, zijn coaching. In het Sportlokaal van Frank Van Impe haalde hij voor ons zijn mooiste herinneringen op.

1. Hoe hij in België kwam?

Dean: “Ik was coach van het Zweedse Södertalje. In de kwalificaties voor de Europabeker der Landskampioenen schakelden we Mechelen uit. Thuis verloren we, uit in Mechelen zetten we alles recht. ‘Mister V.’ (Rudolf Vanmoerkerke, toen de grote baas van BC Oostende, nvdr) had die wedstrijd gezien. Hij wilde me absoluut als coach. En ‘Mister V.’ was zo’n man die altijd kreeg wat hij wilde. Zo kwam ik in Oostende terecht.”

“Hij had een heel directe stijl, ik leerde veel van hem. Op maandag had ik een vaste afspraak bij hem op kantoor. Werd er teruggeblikt op de wedstrijd van het voorbije weekend. We startten het kampioenschap met twee nederlagen. ‘Mister V.’ vroeg me om uitleg. Ik overliep mijn team: die speler zoekt nog ritme, die andere komt uit blessure, nog ene mist vertrouwen, … . ‘Mister V.’ antwoordde: ‘Mister Dean, wat denkt U dat voor mij het makkelijkste zal zijn? Al die spelers die je hier opnoemt vervangen of jou vervangen?’ Ik had de boodschap meteen begrepen. Nooit heb ik bij een bestuursoverleg nog een spelersnaam vermeld.”

2. De tandem met Frank Van Impe

“Eigenlijk startten we op een moeilijke basis. Ik coachte Frank in mijn eerste Aalsterse periode. Frank was het boegbeeld, het gezicht van het Aalsterse baketbal. Maar ik zette hem op de bank. Ik verkoos het om zijn energie van de bank te laten komen. ‘Van Impe op de bank?’, het was ‘not done’ in Aalst. Ook Frank zelf had het er moeilijk mee. Moet je niet raden wat het publiek ervan dacht.”

In 2007 werd Frank Van Impe aangesteld als sportief manager. Zijn eerste zet was het inhalen van Brad Dean als coach. “Toen het bestuur me vroeg wie mijn eerste kandidaat was, zei ik: Brad Dean. Ze geloofden me niet. Ze dachten dat ik hem verwenste. Ik vond Brad altijd een goede coach, ook al plaatste hij me op de bank (lacht)”, aldus Van Impe.

3. Eén bekertriomf, twee Supercups, drie titelfinales

Dean: “In die periode was Okapi Aalst de nummer twee achter Oostende. Acht op negen seizoenen in de halve finales van de play-offs en drie maal finalist. En dan natuurlijk die ongelooflijke bekerwinst in 2012 tegen Antwerp Giants in hun eigen Lotto Arena. Wat een ontlading en volksfeest achteraf. Ik was mijn sportief manager vijf dagen kwijt.”

4. Matt Lojeski: de allerbeste

In de Dean-periode had Okapi Aalst één handelsmerk: de geweldige rekrutering. De lijst aan ingehaalde talenten is lang. Lojeski, Copeland, Thompson, Raivio, Greene, Buttler, … .

Dean: “Matt Lojeski was de allerbeste. Toptalent en o zo slim. Nooit de snelste loper, wel de slimste. Hoe hij zonder bal in beweging bleef, ongezien. Dat hij erna via Oostende in Europa een topcarrière neerzette, verraste me niet.”

Volledig scherm Matt Lojeski, in het shirt van de nationale ploeg. © BELGA

Een andere topper was beslist Chris Copeland, de pure scorer. Maakte na zijn passage in het Forum rechtstreeks de overstap naar de NBA. “Copeland speelde bij het Duitse Trier. Na een eerste scouting gaf ik hem een onvoldoende. Te weinig reboundkracht, te zwak als verdediger. Maar Frank hield vol en overtuigde me. Zijn twee seizoenen waren ongelooflijk. Weet je hoe hij in de NBA terecht kwam? We speelden een thuismatch tegen Charleroi. Een NBA-scout van New York kwam Tornike Shengelia van Charleroi bekijken. ‘Cope’ knalde die match 45 punten raak. Nadien haalde New York niet Shengelia maar Cope binnen.”

Volledig scherm Chris Copeland in het shirt van Aalstar. © BELGA