Ogier verliest leidersplaats na aanrijding op openbare weg, Neuville voorlopig derde in Kroatië

De rechterkant van Ogiers wagen is flink beschadigd met een deur die niet meer goed sluit waardoor er lucht in de wagen komt. Het aanzienlijke tijdverlies in de tweede rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting van Ogiers Toyota geraakt is. Slecht nieuws voor de Fransman is dat er nóg een rit gereden moet worden vooraleer er assistentie is. Aan de finish wou de Fransman niets kwijt over het incident. “Het was een verraderlijke ochtend maar het is nog niet voorbij”, was het enige wat hij te vertellen had.