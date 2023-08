Oekraïne maakt koelbloedig de moeizaam zoekende Yellow Tigers af met 0-3

Na een turbostart van de bezoekers knokten de Yellow Tigers zich terug in de wedstrijd, flirtend met dat ene puntje verschil. Oekraïne pakte het slim aan en liep verder uit. Bij een 11-20 tussenstand stegen alleen de temperatuur en de decibels in de zaal, maar helaas ging het niveau niet dezelfde hoogte in. Ook in de tweede set verstoorde de Oekraïense ploeg de Belgische opbouw voortdurend. Korte services volstonden om het middencompartiment van de Belgen lam te leggen.

Het was een moeizame zoektocht naar oplossingen voor setters Van de Vyver en Krenicky. Maar na 3-7 volgde een moedige inhaalbeweging via 12-12 naar 22-20, Oekraïne maakte het echter koelbloedig af. Bij de start van de slotset was het geel-blauwe team opnieuw bijzonder efficiënt. De bewonderenswaardige strijdlust en een nieuwe remonte van de Tigers volstonden deze keer niet. Het gebrek aan precisie en doortastendheid werd pijnlijk blootgelegd.

Coach Vansnick: “We hebben met een groot hart gestreden. We hebben veel weerbaarheid getoond, maar tegen dit Oekraïne was er meer nodig. We hadden die tweede set moeten afmaken. Dat was een kantelmoment, we hebben die winstkans niet gegrepen. We wisten dat de fysieke kwaliteiten van deze Oekraïense ploeg groot waren. Zij koppelden dat vandaag aan efficiënt volleybal. Deze eerste nederlaag gaan we uitgebreid analyseren en tegen Polen gaan we er met frisse moed tegenaan. Het is nog niet voorbij.” (WVM)