Oekraïense vedette is niet present op WK kunstschaatsen en poseert met geweer: “Ik blijf in Kiev bij mijn president”

WK kunstschaatsenDe invasie van Rusland in Oekraïne zindert na op het WK Kunstschaatsen in Montpellier . De zeven Oekraïense deelnemers kregen bij de openingsceremonie een minuut applaus. De Oekraïense topper Anastasiia Arkhypova (18) is niet present en poseerde bij de start van de oorlog voor een foto, met geweer in de hand en molotovcocktails in de buurt.

Met haar foto wou Arkhypova een symbolisch statement maken. Of ze echt de wapens ter hand neemt is niet duidelijk, want intussen postte ze al een foto van haarzelf in de Poolse hoofdstad Warschau waar ze mogelijk toevlucht vond. Maar dat Arkhypova zich als een ware patriot ontpopt, staat vast na haar eerste oorlogspost met blauw-gele hartjes: “Ik blijf in Kiev met mijn president. We zijn klaar om ons te verdedigen! Samen naar de overwinning! Samen naar een vrij land! Glorie aan Oekraïne.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝓐𝓷𝓪𝓼𝓽𝓪𝓼𝓲𝓲𝓪 𝓐𝓻𝓴𝓱𝔂𝓹𝓸𝓿𝓪 (@ms_nastya.arkhypova)

Als viervoudig nationaal kampioen van Oekraïne neemt Arkhypova niet deel aan het WK in Montpellier. Na haar WK-debuut vorig jaar in Stockholm kreeg ze af te rekenen met veel blessures. Maar zeven andere Oekraïense kunstschaatsers zijn wel present in Frankrijk. Het hadden er acht kunnen zijn, maar de Oekraïense Anastasiia Shabotova zag zich na een controverse uitgesloten. Zij heeft een Oekraïense mama en is geboren in Moskou, waar ze school in het kunstschaatsen liep. De Internationale Schaatsunie ISU was not amused dat Shabotova een post van de Russische ex-olympisch kunstschaatskampioen Evgeni Plushenko had geliket waarin die de invasie van Rusland in Oekraïne een “onvermijdelijke militaire operatie” had genoemd. Na een storm op sociale media wou Shabotova iets rechtzetten: “Mijn positie is altijd geweest: de wereld zou zonder oorlog, zonder dood en angst van mensen moeten zijn.”

Quote We hebben ons geplaatst voor dit WK en zo willen we tonen dat de Oekraïense atleten vechten voor hun land, dat we sterk zijn. Artem Darenskyi

De zeven Oekraïense kunstschaatsers die wel van de partij zijn in Montpellier mogen op een hartverwarmende steun rekenen. In de openingsceremonie woensdag in de Sud de France Arena riep Nathalie Péchalat als voorzitter van de Franse kunstschaatsfederatie hun namen luid af en kregen ze een minuut lang applaus. Ook het Oekraïense koppel Sofii Holichenko en Artem Darenskyi kregen woensdag in de korte kür van het paardansen een staande ovatie van het publiek in het stadion.

Volledig scherm De Oekraïense paarrijders Sofia Holichenko en Artem Darenskyi kregen een staande ovatie bij hun korte kür op het WK. © Photo News

Zij verklapten nadien welke halstoeren ze hebben moeten uithalen om in Frankrijk te raken. “Het was een erg gecompliceerde trip die zes dagen geduurd heeft”, aldus de 17-jarige Holichenko wiens familie in de hoofdstad Kiev leeft. “We zijn eerst naar Roemenië gegaan, daarna naar Italië, en van Italië naar Polen tot hier.” Darenskyi ziet hun deelname aan het WK als symbolisch: “We hebben ons geplaatst voor dit WK en zo willen we tonen dat de Oekraïense atleten vechten voor hun land, dat we sterk zijn.”

Behalve de Oekraïense atleten is met Yevgeni Martinov een Oekraïens jurylid in Frankrijk aanwezig. De Oekraïens-Duitse coach Aljona Savchenko is momenteel aan de slag voor het Nederlandse kunstschaatsteam. Zij drukte in Montpellier al haar bezorgdheid over haar familie in het belegerde Oekraïense havenstad Marioepol uit: “Het is daar een humanitaire ramp. Een familielid raakte daar gewond. Hij is pas 17 jaar oud. De andere familieleden zitten in een kelder, maar ze kunnen er niet uit. Er is ook geen eten. Als dit nog een paar dagen zo doorgaat, gaan ze dood door gebrek aan voedsel.”

