Oefenpartij van Belgian Cats tegen Griekenland afgelast door coronabesmettingen

Hockey Red Panthers domineren en boeken belangrij­ke zege tegen Italië

7 juni Na het knappe gelijkspel tegen Duitsland (FIH 4) zochten de Red Panthers vanmiddag in het tweede pouleduel bevestiging tegen Italië. In een wedstrijd die onze hockeyvrouwen van begin tot einde domineerden werd het een overtuigende 4-0-zege. Een zeer belangrijke overwinning voor de speelsters van coach Raoul Ehren: de Panthers blijven in de running voor een plek in de halve finale en mocht dat uiteindelijk toch niet lukken, dan komt die belangrijke vijfde plaats toch een heel stuk dichterbij.