Nummers één van de wereld winnen Circus Brussels Padel Open: “Het was een geweldige week, Brussel zit in ons hart”

PadelSpectaculaire punten, een zeer ruime publieke belangstelling én de beste padelspelers ter wereld – zowel bij de mannen als de vrouwen - als winnaars: de eerste editie van de Belgische etappe op de World Padel Tour, de Circus Brussels Padel Open, was een schot in de roos. Organisator Vincent Laureyssens: “Dit was een week topentertainment.”

De eerste editie van de Circus Brussels Padel Open kreeg zondag een finale tussen de eerste reekshoofden, de Spanjaarden Alejandro Galan en Juan Lebron, tegen de Argentijn Franco Stupaczuk (WPT 8) en de Braziliaan Pablo Lima (WPT 12). Galan en Lebron kwamen alleen donderdag bij hun eerste wedstrijd in achtste finale in problemen, maar stoomden vervolgens vlot door naar de eindstrijd. In halve finale werd het 6-3, 6-2 tegen Agustin Tapia en Carlos Gutierrez.

Aan de andere kant van de tabel waren het Franco Stupaczuk en Pablo Lima die voor spektakel zorgden. Het duo lukte in zestiende finale reeds voor het volgens sommigen ‘punt van de eeuw’, versloegen in kwartfinale de tweede reekshoofden Francisco ‘Paquito’ Navarro en Martin di Nenno en gingen na een absolute topmatch in halve finale ook over icoon Fernando Belasteguin en de jonge Arturo Coello: 7-5, 6-3. Opvallend: in Brussel speelden ‘Stupa’ en Lima pas voor de allereerste keer samen. De 35-jarige ervaren Lima padelde tussen 2015 en 2018 aan de zijde van Belasteguin en heeft 65 toernooioverwinningen op zijn palmares, Stupaczuk kan de komende jaren uitgroeien tot dé nieuwe ster op de World Padel Tour.

In finale lag het niveau van Galan en Lebron echter te hoog: 6-3, 6-3. “We hebben echt van dit toernooi genoten”, aldus de Spaanse winnaars. “De setting was geweldig en er was veel publiek: Brussel zit in ons hart. We hebben een heel sterke week achter de rug, we kijken al uit naar het volgende toernooi op de World Padel Tour.”

Dat volgende toernooi start volgende week in Kopenhagen, dat net als Brussel nieuw is op de Tour.

Driesetter bij vrouwen

Bij de vrouwen vormen de huidige nummers één van de wereld, Alejandra Salazar en Gemma Triay, sedert vorig jaar een duo en die twee hebben elkaar helemaal gevonden. Vorig jaar wonnen Salazar en Triay acht toernooien om de World Padel Tour, dit jaar stonden ze voor de vijfde keer op rij – en er werden nog maar vijf toernooien afgewerkt – in finale. Tijdens de vorige vier etappes, in Miami, Reus, Vigo en Alicante, was dat telkens in finale tegen Ariana Sanchez en Paula Josemaria. In Brussel werden Sanchez en Josemaria echter in achtste finale uitgeschakeld en mochten de Argentijnse Virginia Riera (WPT 6) en de Spaanse Patricia Llaguno (WPT 6) proeven van een eindstrijd in de Gare Maritime van Tours & Taxis. Riera en Llaguno bewezen zondag dat hun plek in finale geen toeval was. Verrassend grepen ze de eerste set tegen de torenhoge favorieten. Daarna konden Salazar en Triay orde op zaken stellen (4-6, 6-3, 6-0) en vierden ze hun vierde titel van het jaar op de Tour.

“We hebben het voorbije anderhalf jaar een mooie reeks neergezet en we padellen dan ook met heel veel vertrouwen”, aldus Salazar. “We hebben hier in Brussel op alle vlakken een schitterende week achter de rug. Dit toernooi kan de promotie van padel wereldwijd alleen maar een stevige duw in de rug geven.”

Volgend jaar

De alomtegenwoordige organisator Vincent Laureyssens genoot van het succes van de eerste editie van de Circus Brussels Padel Open. “We kregen hier entertainment van de bovenste plank”, aldus Laureyssens. “Iedereen was onder de indruk van de sport en de omkadering. Enkele jaren geleden heb ik met padel een passie gevonden en dat laten we niet meer los. In België – en zeker in Vlaanderen – heerst er met 165.000 beoefenaars een padeltsunami. Dit toernooi zal het enthousiasme nog aanwakkeren. Volgend jaar zullen alle wereldtoppers opnieuw present zijn.”

Volledig scherm Organisator Vincent Laureyssens met Minister van Brussel Sven Gatz. © Werner Thys