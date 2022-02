Nummers 2 én 3 zijn een feit: niemand deed afgelopen jaar beter dan Gerwyn Price wat ‘ninedarters’ op tv betreft

Darts180! 180! 141! Of een andere volgorde, zo u wilt. Een ninedarter , met negen pijlen uitgooien en zo de zaal in vuur en vlam zetten, Gerwyn Price lijkt er dit jaar een patent op te hebben. ‘The Iceman’ zit al aan drie stuks in 2022, na zijn tweeklapper donderdag . Niemand deed het hem ooit voor. Geschiedenis.

U twijfelde of Gerwyn Price zijn goeie vorm wel te pakken heeft? Dan kan u sinds donderdagavond weer op beide oren slapen. Niet alleen won hij de derde speeldag van de Premier League, hij deed dat op een hoogst unieke manier. Met twee ninedarters! Eerst in de halve finale tegen een uitgekookte Michael van Gerwen — het waren er zelfs bijna toen al twee, maar in de decider liep het bij de zevende pijl mis —, daarna gewoon nog eens in de finale tegen James Wade. Ongezien. Price is nog maar de derde speler ooit die twee keer negen perfecte pijlen op een rij weet te gooien op één avond. Eerder deden darts-icoon Phil Taylor en Michael van Gerwen hem dat voor, al gooiden zij die wel in hetzelfde potje. Een beetje dartsgeschiedenis dus, uit de pols van Gerwyn Price.

Wat het nog straffer maakt, is dat Price dit jaar de teller al op drie stuks heeft staan. Hij is de enige die in 2022 al een ninedarter lukte op een televisietoernooi.

Gerwyn Price tegen Van Gerwen (17/02)

Gerwyn Price tegen Wade (17/02)

Gerwyn Price tijdens het WK (01/01)

Dit jaar zorgde Price dus in z’n eentje al voor drie ninedarters, wat bijna even veel is als het totaal in 2021. Toen kregen we er ‘maar’ vier te zien op tv. Nog opvallend: José de Sousa gooide zijn ninedarter dat jaar daags na die van Jonny Clayton tijdens de Premier League in 2021. William Borland kreeg een dag nadien met Darius Labanauskas al een opvolger op het WK. Een overzicht.

Jonny Clayton tijdens de Premier League (07/04)

José de Sousa tijdens de Premier League (08/04):

William Borland tijdens het WK (17/12):

Darius Labanauskas tijdens het WK (18/12):

Lees ook: