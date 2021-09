Noor Vidts genoot vooral op de Memorial: “Soms droom ik nog van dat brons, als ik onder de douche sta”

ATLETIEKZe deed als jongere al eens mee aan de Memorial Van Damme maar gisteren maakte Noor Vidts haar debuut in het hoofdprogramma, op de 100m horden. Met de spotlights vól op haar. En met supporters die uitsluitend haar toejuichten. “Het was wel eens fijn om dat te kunnen ervaren,” zei de 25-jarige Vilvoordse. “Met zo’n publiek heb ik eigenlijk nog nooit gelopen. Dat geeft je direct een boost.”

Uiteraard is het niet voor niets dat Vidts zoveel harten veroverde: op de Spelen van Tokio zorgde ze voor sensatie door als vierde te finishen, op een zucht van het brons. En dat terwijl ze in maart al zilver greep - na Thiam - op het EK indoor. Een jaartje om in te kaderen. Begrijpelijk dat Vidts daar nu volop van wil genieten en dus verscheen ze vanmiddag eerst nog op het balkon van het stadhuis in Brussel, om samen met de andere olympiërs te feesten. “Het is misschien niet ideaal als voorbereiding, maar hoe vaak in je leven krijg je zo’n kans,” straalde ze. “Ik wilde dat echt graag meemaken. En voor de prestatie heb ik in Tokio toch al gezorgd (glimlacht).”

Sinds Tokio loste Vidts de teugels. Veel trainen was er eigenlijk niet meer bij. En dat was er gisteren ook wel wat aan te zien. Zevende in 13.55 - op de Spelen klokte ze nog een persoonlijk record van 13.17. “Het was nog wel oké, maar honderd procent tevreden ben ik niet,” zei ze. “Ik moest meer mijn eigen race lopen. Maar je merkt bij alle atleten wel een beetje decompressie na Tokio. Voor mij begint de vakantie nu ook. Griekenland en de Ardennen - ik kijk er al naar uit.”

Volledig scherm Noor Vidts vanmiddag op de huldiging van de olympische atleten. © BELGA

Of ze soms nog van dat brons droomt? “Heel soms, als ik onder de douche sta (lacht). Nooit gedacht dat ik zo dicht bij het podium zou komen. Maar ik houd vooral een heel warm gevoel over aan mijn eerste Spelen.”

De zege, die ging gisteren naar de Nederlandse Nadine Visser, die won in 12.69. Nationaal recordhoudster Anne Zagré werd zesde, in 12.96, 16 honderdsten boven haar season’s best. “Ik heb een correcte race gelopen,” zei de Brusselse. “Ik ben tevreden, zeker omdat ik met tendinitis aan de knie zit. Vorige week was ik klaar om af te zeggen, het ging echt niet. Ik stond met nul verwachtingen aan de start maar het publiek heeft me gedragen. Onbeschrijflijk hoe goed het voelde om eindelijk weer eens voor volle tribunes te spurten.”

Volledig scherm Noor Vidts en Anne Zagré © BELGA