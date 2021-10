Nooit zoveel kandidaten bij trainersopleidingen: niet alleen voetbal en tennis, maar ook zeilen is populair

Hockey Festivitei­ten gaan voort voor geweldige Red Lions: hockeyman­nen overrompe­len Duitsland

17 oktober De honger van de gouden Red Lions is duidelijk nog niet over. In de eerste match van de derde editie van de Pro League gingen ze in Ukkel tegen Duitsland op het elan van Bhubaneshwar (WK 2018), Antwerpen (EK 2019) en Tokio (Spelen 2021) voort. Met mooi combinatiehockey werden het overduidelijke 6-1-cijfers. Benieuwd of de Lions morgen in match twee tegen Duitsland op dezelfde manier kunnen demonstreren.