“Nina is niet de eerste de beste. Er staat een sterk kopje op”: Derwael moet revalideren na blessure aan schouder en afzegging voor EK

Red Lions begonnen aan voorberei­ding op EK, met ticket voor Spelen als inzet: “We willen winnen, maar een extra toernooi kan ook een voordeel zijn”

Met 27 spelers begonnen de Red Lions deze week aan de voorbereiding op het EK, dat van 18 tot en met 27 augustus in Mönchengladbach wordt afgewerkt. De winnaar van dat EK is meteen zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs 2024, de overige teams passeren via een kwalificatietoernooi. “Natuurlijk willen we dat EK winnen, maar ik beschouw het niet als een absolute must”, aldus Adam Commens.