“Nina is erop voorbereid als ze geen medaille pakt”: trainster Marjorie Heuls over de WK-kansen van een Derwael “aan 80 procent”

Meer sport “Ik maak hem kapot”: internet­sen­sa­tie ‘Mini Khabib’, die 101 centimeter groot is, wil Conor McGregor “opeten” en tekent MMA-con­tract

Hasbulla Magomedov (20) heeft een contract getekend bij de UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Op zich niets speciaals, ware het niet dat de man een vorm van dwerggroei heeft en geen ervaring als MMA-vechter. Wel is hij een goeie vriend van Khabib Nurmagomedov. Daarnaast is Magomedov een echte sensatie op Instagram en TikTok, platformen waarop hij met zijn rijkdom pronkt. Of ‘Mini Khabib’ officieel in de octagon zal vechten, is afwachten. Maar na een verbale Twitterrel heeft hij met Conor McGregor nog een eitje te pellen. “Mijn ‘broer’ vernederde hem al. Nu is het aan mij.”

15 oktober