Nina Derwael zegt af voor EK allround om voet niet te belasten: “Mochten de Spelen volgende week gepland staan, had ze gewoon geturnd”

Als competitiebeest springt Derwael natuurlijk geen gat in de lucht dat ze het EK links moet laten liggen. Vorige week hoorde ze wel nog tot de officiële selectie, maar dat is gisteren dus bijgesteld: Jutta Verkest (15) neemt haar plaats op het EK in. “Jammer, maar met het oog op de Spelen is dit de beste beslissing”, zegt Derwael. Haar laatste grote competitie blijft zo het WK in oktober 2019 in Stuttgart, waar ze haar titel op de brug verlengde. Daarna gooide de coronapandemie roet in het eten. Het Belgische gymteam paste ook collectief voor het EK vorig jaar in december in het Turkse Mersin.