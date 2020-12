Nina Derwael test positief op coronavirus na besmetting van haar vriend en KVM-speler Siemen Voet

KV Mechelenspeler Siemen Voet testte afgelopen weekend licht positief op corona en dinsdag werd een nieuwe test afgenomen om te bekijken of hij in oktober genoeg antistoffen had aangemaakt bij zijn eerste besmetting . Dat was dus niet het geval. De profvoetballer moest meteen in quarantaine en ook zijn vriendin Nina Derwael onderging opnieuw een coronatest. Deze keer met een positief resultaat.

Door haar coronabesmetting moeten ook haar collega-gymnastes uit de elitegroep en haar trainers getest worden, want Derwael trainde gisteren nog mee. De Limburgse had vanaf morgen een week vakantie gepland. Veel trainingen hoeft ze dus niet te missen. Momenteel staan er in de nabije toekomst geen wedstrijden op haar programma. Het Europees kampioenschap Toestelturnen gaat vandaag wel van start in het Turkse Mersin, maar als gevolg van de coronapandemie en de politiek instabiele situatie besloot de Belgische delegatie niet deel te nemen. Derwaels volgende grote doel is de Olympische Spelen in de zomer van 2021.