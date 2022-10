Nina Derwael stelt bij WK-rentree finaleplek op brug haast zeker veilig, maar ze valt wel op de balk

Meer sportHet competitiebeest in Nina Derwael is weer ontwaakt. Bij haar post-olympische terugkeer op het internationale toneel op het WK in Liverpool stelde ze met haar score van 14,700 op de brug haast zeker een finaleplek volgende zaterdag veilig. “Dit zou moeten volstaan”, zei Derwael zelf in een eerste reactie. Nina viel wel op de balk wat haar nijdig maakte. Voor de Belgische ploeg is het bang afwachten of ze door een iets te hoge gezamenlijke foutenlast naast de teamfinale grijpen.

BEKIJK. De oefening op de brug van Derwael

Voor sluitende conclusies over de kansen op een individuele, allround- en teamfinale van de Belgische turnsters is het nog te vroeg, want zondag vinden nog acht subdivisies plaats. Heel wat toplanden en topturnsters moeten dus nog in actie komen voor de eindranking op te maken van de kwalificaties.

Maar Derwael mag zich na haar oefening op de brug met een score van 14,700 wel veilig wanen voor een plek in de finale. Ze hield alvast alle te duchten Amerikaanse turnsters achter zich - haar grote olympische concurrente Sunisa Lee is wel net als wereldster Simone Biles niet van de partij op dit WK. Derwael had op voorhand voor zichzelf de de verwachtingen getemperd voor dit WK, omdat ze pas voor het eerst sinds veertien maanden na haar olympische kroon weer proeft van de competitie en fysiek nog niet op haar sterkste is.

Maar haar oefening op de brug met ongelijke leggers heeft ze nog altijd goed in de vingers. Haar startwaarde lag met 6.5 minder hoog dan op de Spelen in Tokio en ze heeft voor dit WK aan de volgorde van haar elementen gesleuteld met een nog meer compacte uitvoering. Door de vernieuwde code na de Spelen zijn de startwaarde en de behaalde scores ook niet zomaar te vergelijken met die van de vorige olympiade. De jury beoordeelt het element Fenton-Derwael iets strenger. Derwael kreeg vanavond bij de uitvoering daarvan een aftrek. Ze was nog niet helemaal gedraaid wanneer ze de bar greep, wat volgens een nieuwe regel nu moet.

Haar startwaarde verlaagde zo naar 6.3. Haar oefening kon ook allemaal nog wat vloeiender, maar met haar score van 14,700 mag ze zich haast zeker opmaken voor een plek in de individuele finale volgende zaterdag. “Ik voelde dat ik dat vluchtelement niet goed gedaan had”, reageerde Derwael op Sporza. “Ik dacht: ‘Deze aftrek is terecht’, maar dat zijn twee tienden die we in de finale weer makkelijk kunnen winnen. Ik heb het gevoel dat ik nog progressiemarge heb.”

Volledig scherm Van haar trainster Marjorie Heuls kreeg Derwael een stevige knuffel naar haar oefening op de brug. © BELGA

Van een finale op de balk hoeft Derwael niet te dromen. De Belgische ploeg was op dat onderdeel gestart: het stelt de zenuwen direct op de proef. Derwael viel meteen bij de opsprong wat haar een puntaftrek kostte. Het vervolg was beter maar ook niet foutloos. Derwael baalde na haar score van 12,566. “Zonder die val had een finale op de balk erin gezeten”, aldus Derwael op Sporza. “Dus het is heel k*t, ik heb er geen ander woord voor. Het voelt aan alsof ik het team wat in de steek gelaten heb. Negen op de tien keer is mijn balkoefening stabiel, nu was het die ene keer op tien niet. Terwijl ik met mijn startoefening het team vertrouwen kan geven. Nu stak ik iedereen wat in een ambetante situatie. Ik heb daarna geprobeerd me te herpakken voor mezelf en het team.”

Lisa Vaelen haalde op de balk met 12,700 een hogere puntenscore dan Derwael. Op enkele wiebels na voerde ze haar elementen goed uit. Maar ook Jutta Verkest (11.333) en Maellyse Brassart (11.833) konden een val niet vermijden, zodat België met een totaalscore van de drie beste resultaten met 37.099 punten op dit onderdeel geen al te beste beurt maakte voor de teamkansen.

Volledig scherm Derwael kwam bij de opsprong op de balk ten val. © REUTERS

Bij de tweede rotatie kwamen de Belgische turnsters in actie op de grond. Derwael liet die proef net als de sprong schieten omdat ze er door kniepijn aan de rechterknie de laatste maanden onvoldoende op kon trainen. Vaelen liet met 13,200 opnieuw de beste score van het team optekenen. Brassart (12,900), Verkest (12,533) en invaller Ylea Tollet (12,266) bleven met foutjes onder de 13 punten. Met de drie beste resultaten raapte België op dit onderdeel 38,633 punten.

In de sprong voelt Lisa Vaelen zich normaliter het best in haar element. Haar oefening leek prima op wat onzuiverheden in de lucht en een stap bij de landing na. De jury was streng met 13,966. Dat ligt net iets onder haar verhoopt doel en haar beste sprong op het voorbije EK in München (14,200). Brassart haalde de tweede beste score van de Belgische meisjes met 13,300. Tollet en Verkest zagen hun oefening gehonoreerd met elk 12,833. Het Belgisch team klopte dit onderdeel af op 40,099 punten.

Volledig scherm Lisa Vaelen in actie op de sprong. © BELGA

Behalve Derwael kwamen Verkest, Brassart en Vaelen in actie op de brug als laatste rotatie. Verkest lukte een goede oefening en raapte 12,866 punten. Vaelen kwam helaas ten val (12,566), maar ze mag met haar totaalscore van 52,432 punten wel hoop koesteren op een plek in de allroundfinale. Ook Brassaert lukte niet haar beste oefening op de brug en strandde op 12.666.

Het Belgische team sloot de kwalificaties af met een totaal van 156,063 punten: het is afwachten nu welke plaats dat morgenavond na afloop van alle subdivisies in de landenranking oplevert.

Volledig scherm © Eric Lalmand / BELGA