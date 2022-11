Nina Derwael niet langer brugkoningin, wel brons als troostmedaille op WK turnen

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Roeselare deelt eerste tik(je) uit aan Maaseik

Geen verrassingen in de basis van thuiscoach Vanmedegael in tegenstelling tot Maaseik dat wel wijzigde met Thys die de afwezige Treial verving. Cox bleef op de bank en Reggers bevestigde in de aanvangsfase zijn goede vormcurve: 4-6. Roeselare kwam steeds beter in de match. Bij de pipe uit het boekje van Tammearu veerde het publiek voor het eerst recht (18-15). De Limburgers scoorden niet onaardig maar werden serverend naar het eigen graf geleid met drie opslagmissers op rij. Ex-Roeselarespeler Fornes voelt zich nog duidelijk in zijn sas in de Tomabelhal en toonde zich ook nadrukkelijk. Het was wel Bartos die coach Vanmedegael bij 15-18 in een time-out dwong nadat hij het driemansblok in de luren legde. Voor beide ploegen is de bekeropdracht van komend weekend belangrijker dan deze volleybalklassieker, op het parket was er weinig van te merken. Er werd gestreden. Roeselare bikkelde van 18-22 terug naar 22-24. De derde set ontplofte pas bij 16-19 toen Coolman uithaalde met z’n jumpserve. Een gele kaart voor Maaseik en een VAR-moment later stond het plots 21-19. De thuisploeg stoomde door. Nadien stond er geen maat meer op de kampioen die Maaseik -na een handvol wissels- op een hoopje speelde.

2 november