Nina Derwael niet langer brugkoningin, wel brons als troostmedaille op WK turnen: “Ik wist dat ik nog niet op niveau zat waar ik wil staan”

WK turnenNina Derwael is niet langer de brugkoningin in het turnen. Zonder een ideale voorbereiding strandde ze met een minder zuivere oefening op de derde plek. “Ik ben nog opgelucht met brons. Dit is het niveau is waar ik vandaag sta”, zei Derwael. De Chinese Xiaoyuan Wei verlengde haar WK-titel van 2021, toen Derwael niet deelnam. “Ik ben niet ontoo Lisa Vaelen werd eerder op de dag knap zesde op de sprong.

Een grimas op het gezicht van Derwael richting haar coach Marjorie Heuls verried dat ze er niet gerust op was. Net na de landing kon er nog een lachje vanaf, maar Derwael wist dat ze niet alle elementen even proper had afgewerkt. En net als in de kwalificaties kreeg ze een puntenaftrek in de startwaarde na een fout in de uitvoering van haar Fenton-Derwael. Ze zette haar halve draai te laat in bij de bars. Volgens de nieuwe strengere beoordelingscode na de Spelen mag dat niet langer. Over de interpretatie van die gewijzigde bestaat veel discussie op dit WK. Trainster Marjorie Heuls ging deze week verhaal halen bij de jury, maar ving bot.

Bij het zien van haar score van 14,700 wist Derwael hoe laat het was. De Amerikaanse Shilese Jones had eerder al na een prima uitvoering met 14,766 hoger gescoord. Ook de Chinese Xiaoyuan Wei ging over Derwael en pakte met 14,966 het goud. De andere Chinese Rui Luo die op de kwalificaties nog beter gedaan had dan Derwael, raakte nu met haar voeten een legger: zo pakte Derwael toch nog het brons.

“Met dat brons ben ik toch nog blij mee”, aldus Derwael. “Dat is toch nog een opluchting. Ik had na mijn score stiekem al vrede genomen met de vierde plek. Ik heb gedaan wat ik kon en me de hele week goed voorbereid. Maar dit is het niveau waar ik vandaag sta. En we wisten op voorhand dat dat nog niet het niveau is waar ik wil staan. Ik wist dat ik voor een moeilijke en spannende finale stond.”

Volledig scherm Derwael stond op dit WK niet op de hoogste tree van het podium. © AFP

Dat haar startwaarde van 6,5 teruggezet is naar 6,3 door een fout bij de uitvoering van haar Derwael-element was wel een streep door de rekening. “Maar zelfs met die twee tienden erbij, zou ik geen goud gepakt hebben", beseft Derwael. De discussie rond de gewijzigde regel zorgt wel voor een dilemma voor de toekomst. “Het kan een doorslaggevende factor zijn in wat we moeten veranderen om mijn oefening moeilijker te maken”, zegt Derwael. “Moet ik het schrappen of er beter op werken? Het is hier al een hele week een discussiepunt, dat je al in een halve draai moet zitten als je de brug pakt. Eigen straft de jury een techniek af, terwijl ze dat bij geen enkel ander element doen. Ik weet ook niet waarom ze nu ineens daar zo moeilijk over doen.”

Maar haar titel van brugkoningin is Derwael nu wel even kwijt. Volgend jaar volgt wel de nieuwe uitdaging om in eigen land in Antwerpen een derde WK-titel te halen. Derwael behoort ook nog altijd tot de wereldtop: “Ik denk niet dat ik een andere status heb. Ik heb ook vandaag nog altijd laten zien dat ik bij de besten van de wereld hoor. Ik heb meer dan een half jaar stil gelegen (na de Spelen, red) en ben pas zeven maanden weer aan het trainen. Dan ben ik blij met hoe ik vandaag mijn oefening doorgekomen ben, dat geeft nog altijd vertrouwen. Ik kan geen spijt hebben.”

