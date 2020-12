Nina Derwael mag uit quarantaine en is klaar voor stage begin januari in Malmedy

Derwael zat haar quarantaineperiode samen uit met haar vriend en profvoetballer Siemen Voet op hun appartement in Bonheiden. Voet had vorige week bij zijn club KV Mechelen ook positief getest op Covid-19, bij een nieuwe test gisteren bleek zijn resultaat nog steeds positief. Derwael had slechts milde symptomen zoals lichte hoofdpijn, maar die zijn sinds begin deze week verdwenen. Zonder coronaklachten zou het besmettingsgevaar zeven dagen na de eerste symptomen of positieve test geweken zijn, waardoor Derwael nu volgens de regels van de overheid uit isolatie mag. Dat zorgt voor opluchting bij Nina: kerstdag zou ze graag doorbrengen met haar mama.

Derwael en de andere eliteturnsters uit het topsportcentrum in Gent genieten momenteel ook van een weekje vakantie. Komende maandag hervatten ze de training in Gent: na de ‘feestdagen’ volgt opnieuw een testronde op het coronavirus. Op 4 januari vertrekken de dertien elitegymnastes met hun coaches op stage die tot 8 januari duurt. Door de huidige reisrestricties kan die niet in het buitenland doorgaan, maar viel de keuze op Malmedy in de Ardennen. De stage staat in het teken van teambuilding en is ook de symbolische sportieve aftrap van het seizoen 2021 met de Olympische Spelen in Tokio als hoogtepunt. Derwael hoopt daar olympisch goud te halen op de brug, maar België is ook als team geplaatst. De andere eliteturnsters wacht nog een felle competitie om een selectieplaatsje voor Tokio af te dwingen.