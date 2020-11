Nina Derwael blijft in moeilijke tijden steun krijgen van sponsors en praat over mentale last zonder competitie: “Ik dacht wel eens, voor wat train ik hier?”

TurnenHet is eens wat anders dan rond haar lengteas draaien op de brug. Nina Derwael bezocht deze week een van haar sponsors, het klimaatneutrale zuivelbedrijf Hollebeekhoeve. Derwael vervult haar rol als ambassadrice met de natuurlijke flair die haar eigen is: ”Ik ben blij dat ik in dit rare coronajaar steun blijf genieten.” Derwael sprak ook over een 2020 zonder sportieve ijkpunten. Mentaal was het niet altijd makkelijk. “Ik dacht wel eens: voor wat train ik hier? Het leek wat uitzichtloos.”