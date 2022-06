Nieuwe zege tegen Zuid-Afrika voor de Red Lions, die oprukken naar gedeelde tweede plaats in de Pro League

Voor de tweede wedstrijd tegen Zuid-Afrika voerde Michel van den Heuvel in vergelijking met de wedstrijd van een dag eerder drie wijzigingen door. Nicolas de Kerpel, Nicolas Poncelet en Tanguy Cosyns speelden deze keer niet, voor hen kwamen Maxime Van Oost, Nelson Onana en Sébastien Dockier.

Verrassend moesten de Red Lions na twee minuten al achtervolgen: een eerste Zuid-Afrikaanse strafcorner werd door Connor Beauchamp hoog in doel afgewerkt (0-1). Vijf minuten later stonden de bordjes weer gelijk. Na mooi combinatiewerk in de cirkel werd Nelson Onana bediend door Florent Van Aubel. Voor de 21-jarige Onana meteen het tweede doelpunt in deze Pro League-campagne. Die 1-1-stand bleef tot de rust op het scorebord. De beste mogelijkheden aan het einde van de eerste helft waren nog voor Onana en Van Aubel, maar ze geraakten niet voorbij de Zuid-Afrikaanse doelman.

Volledig scherm Florent van Aubel. © BELGA

Na de pauze staken de Zuid-Afrikanen sporadisch de neus aan het venster, maar de druk en het zeer degelijke combinatiespel leverde wel twee Belgische doelpunten op. In minuut 37 kreeg Van Aubel de bal wel in doel en drie minuten later was er de onvermijdelijke Tom Boon om de Lions op een 3-1-voorsprong te brengen. Boon had de smaak te pakken en op strafcorner maakte hij er nog voor de start van het laatste kwartier 4-1 van. De statistieken van Boon zijn alweer verbluffend. In de voorbije zes wedstrijden in Antwerpen scoorde hij twaalf keer.

De klus was geklaard. In het laatste kwart incasseerden de Belgen nog wel een tweede doelpunt, opnieuw op strafcorner via Beauchamp.

“We leggen de lat voor onszelf heel hoog”

“Deze keer moesten we inderdaad wachten tot de tweede helft om de klus te klaren”, aldus kapitein Felix Denayer. “In het eerste kwart kregen we nochtans genoeg kansen om al het verschil te maken. Ach, we leggen de lat voor onszelf hoog en als je dan niet brengt wat je verwacht, kruipt er soms wat frustratie in het team. Het belangrijkste is dat we hier in Antwerpen zes wedstrijden op een rij winnend afsluiten. Eerst met enkele jongeren die het knap deden, nu terug met een bijna voltallige kern. We bouwen naar het WK en we staan in de Pro League nog voor vier leuke duels tegen India en Engeland. Dat zijn landen die ons kunnen testen.”

“Die twaalf doelpunten van Tom Boon? Je begint het te verwachten dat hij altijd scoort, maar eigenlijk is het niet normaal (lacht). Die jongen scoort al heel zijn carrière aan de lopende band.”

Volledig scherm Tom Boon en Felix Denayer. © BELGA

Gedeelde tweede plaats

Deze tweede overwinning tegen Zuid-Afrika brengt België op een gedeelde tweede plaats in de stand van de Pro League met 27 punten uit twaalf matchen. De Red Lions staan nu op gelijke hoogte met India, uitgerekend de opponent van komend weekend in Antwerpen. Het geeft de twee matchen tegen het vierde land op de wereldranglijst alleszins extra pit. Voor de eindzege Nederland bedreigen - dat 28 punten uit slechts tien matchen telt - wordt lastig. België dient te rekenen op enkele uitschuivers van Oranje in hun wedstrijden tegen Duitsland, India en Spanje.

De Red Lions begonnen met Loic Van Doren, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Manu Stockbroekx, Victor Wegnez, Felix Denayer, Simon Gougnard, Sébastien Dockier, Cédric Charlier en Tom Boon. Later volgden: Gauthier Boccard, Maxime Van Oost, Arno Van Dessel, John-John Dohmen, Florent Van Aubel en Nelson Onana.

Stand in de Pro League (in totaal dienen er zestien matchen gespeeld te worden):

Nederland – 28 punten (10 matchen)

India – 27 punten (12 matchen)

België – 27 punten (12 matchen)

Duitsland – 25 punten (14 matchen)

Argentinië – 25 punten (16 matchen)

Engeland – 22 punten (14 matchen)

Spanje – 18 punten (14 matchen)

Frankrijk – 13 punten (16 matchen)

Zuid-Afrika – 1 punt (16 matchen)

België speelt zaterdag en zondag in Antwerpen tegen India, een week later wordt het Pro League-seizoen in Londen tegen Engeland afgesloten.

