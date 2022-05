Nieuwe topdag (zo zien ook RSCA-spelers) van Circus Brussels Padel Open: Navarro en di Nenno uitgeschakeld, icoon Belasteguin nog steeds in koers

Zaterdag in de halve finale wacht een duel tegen Franco Stupaczak en Pablo Lima. De Argentijn en de Braziliaan maakten van bij hun eerste optreden in Brussel indruk en imponeerden in de kwartfinale ook tegen reekshoofden nummer twee, Francisco ‘Paquito’ Navarro en Martin di Nenno: 6-4, 7-5.

De topreekshoofden, Alejandro Galan en Juan Lebron, kenden donderdag een lastige start van het toernooi, maar kwamen een dag later in kwartfinale geen moment in problemen tegen Jon Sanz Zalba en publiekslieveling Miguel Lamperti: 6-2, 6-3. Voor Galan en Lebron wordt het een halve finale tegen de derde reekshoofden Agustin Tapia en Carlos Gutierrez, die eerder dit jaar het World Padel Tour-toernooi van Reus op hun naam schreven.

Kraker

Bij de vrouwen wordt de absolute knaller in de halve finale het duel tussen de favorieten Alejandra Salazar en Gemma Triay tegen hun Spaanse landgenoten Lucia Sainz en Marta Marrero. Opvallend: de 39-jarige Marrero is de enige speelster die ook zeer succesvol was op het tenniscircuit. In haar eerste Grand Slam-toernooi bereikte ze in 2000 vanuit de kwalificaties de kwartfinale op Roland Garros om uiteindelijk te sneuvelen tegen haar landgenote Conchita Martinez. Marrero bereikte in 2004 de 47ste plaats op de WTA-lijst, maar kreeg later af te rekenen met een enkelblessure en stopte in 2009 haar tenniscarrière.