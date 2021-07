Nieuwe seizoen Belgian Padel Tour startte in Gent: “Kans om tegen Spaanse toppers te spelen is een mooie surplus”

PadelDe fraaie padelaccommodatie van het Gentbrugse Padel 4U2 vormt deze week het decor voor het eerste toernooi van het seizoen om de Belgian Padel Tour. Het merendeel van de Belgische top tekent present. Er wordt dan ook gestreden om tickets voor het BK 2022 én er is de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de Knokke Padel Exhibition. Voor de beste Belgische spelers een unieke kans om de wereldtoppers in de ogen te kijken.

Dat het eerste toernooi om de Belgian Padel Tour op de courts van Padel 4U2 wordt afgewerkt is geen toeval: de club uit Gentbrugge opende reeds in 2012 de deuren en de Belgische toppers Nick Braet en Jana Bonnarens runnen de zaak. “Een toernooi om de Belgian Padel Tour mag op deze locatie dus niet ontbreken”, lacht Jana Bonnarens. “Het is trouwens de bedoeling om hier een flink aantal toernooien te organiseren. De vraag naar toernooien is immers groot, het aanbod wat kleiner.”

Bonnarens beseft dat ze een buitenbeentje is in padellend België. Ze tenniste nooit en ziet nu een pak ex-tennissers de nationale padeltop bestormen. “Het is duidelijk dat die goede tennissers minder tijd nodig hebben om op een zeer degelijk niveau te padellen”, aldus Bonnarens. “Het laatste jaar is het niveau in België enorm gestegen. Iedereen wil alsmaar beter worden en de groeimarge is nog ruim.”

Jana Bonnarens is in het Gentbrugse Padel 4U2 de gastvrouw en staat op eigen club ook in de eindronde

Zaterdag, bij de mannen, en zondag, bij de vrouwen, wordt de finaledag afgewerkt van dit eerste toernooi om de Belgian Padel Tour. “Op dit toernooi vallen rankingpunten te verdienen voor het BK dat in juni 2022 wordt afgewerkt”, zegt Bonnarens. “Het circuit lag wegens corona te lang stil om reeds dit jaar een BK te organiseren. Dit is het eerste van zes toernooien van de Belgian Padel Tour. Begin augustus volgt toernooi nummer twee in Genval.”

Goed padellen in Gentbrugge en Genval betekent voor onze Belgische padeltop ook de kans om deel te nemen aan de Belgische kwalificaties voor de Knokke Padel Exhibition van einde augustus. Geraak je uit die kwalificaties dan wacht op dit evenement van de World Padel Tour sowieso een treffen met echte wereldtoppers. “En die kans krijg je niet elke dag”, zegt Bonnarens. “Het is natuurlijk puur om de ervaring te doen, want tegen die Spaanse wereldtoppers valt niets in te brengen. Achteraf besef je gewoon dat je nog heel veel moet trainen (lacht).”

Samen met Charlotte Swaans plaatste Bonnarens zich op eigen club voor de finaledag van het toernooi in Gent. Dat de concurrentie in België groot wordt ondervond Bonnarens recent. Ze geraakte net niet in de selectie voor het EK in Marbella. “Dat was een ontgoocheling”, geeft ze toe. “Natuurlijk is het niet evident om een selectie van acht spelers of speelsters te maken. Op enkele uitzonderingen na ligt het niveau in België zeer dicht bij elkaar. Ik kan alleen maar mijn best doen en hopen dat het volgende keer wel lukt. De vorm van de dag speelt op zo’n selectiedag natuurlijk een grote rol.”

Babette Wyckaert (in het rood) en Elyne Boeykens (in het blauw-wit) waren er bij op het EK in Marbella en behoren deze week tot de favorieten

“Solidariteit onder de clubs is belangrijk”

Ook Jessie Brouwers plaatste zich in Gent aan de zijde van Katrien Hermans voor de finaledag. Brouwers is de padelmanager van Tennis Vlaanderen. De enorme toeloop aan padelspelers managen was het voorbije jaar uiteraard geen sinecure. “Einde vorig jaar telden we 123 clubs, intussen staan er tweehonderd clubs in ons systeem, waarvan er dertig nog in de aanlegfase zitten”, legt Brouwers uit. “Er is nog altijd veel vraag van geïnteresseerden en investeerders naar het aanleggen van padelcourts. De grote toeloop om een vrij terrein te vinden – bij de meeste clubs was het de voorbije maanden vanaf de vroege ochtenduren volle bak – lijkt nu wat te stabiliseren. De stormloop naar de competitie blijft, vooral in de lagere reeksen, wel aanhouden. Na de opening van de inschrijvingen zijn die reeksen na een kleine twee minuten reeds volzet.”

Brouwers doet daarom een oproep aan de clubs om extra padeltoernooien te organiseren. “Er kwamen recent al heel wat toernooiplaatsen bij, maar jammer genoeg zijn er nog altijd te veel clubs die geen toernooi organiseren. De clubs moeten solidariteit tonen, want sport zonder competitie is geen sport.”

Volledig scherm © Geert De Rycke