Nieuwe piste in het Koning Boudewijnstadion, Allianz wordt hoofdsponsor Belgische atletiek

Visibiliteit

De naam Allianz zal op de nationale uitrusting staan en op de borstnummers. Op de boarding van alle grote kampioenschappen zal Allianz ook terug te vinden zijn. Voorlopig is er een akkoord over een sponsoringperiode van vier jaar.

Vanaf nu is er ook geen sprake meer van de Gouden Spike, maar van de Allianz Gouden Spike. De Gouden Spike is de belangrijkste atletiekprijs in België die de beste atleet en atlete van het land van het afgelopen jaar bekroont. Ook de nationale kampioenschappen dragen vanaf nu de naam van Allianz, namelijk de Alianz national championships.