Nieuwe nederlaag voor Red Lions in FIH Pro League hockey, ook Panthers niet voorbij Argentinië

HockeyTwee dagen na de 2-3-nederlaag tegen Duitsland geraakten de Red Lions in Mendoza in het tweede duel om de FIH Pro League niet voorbij thuisland Argentinië (2-1). Eerder verdedigden de Belgische hockeyvrouwen zich kranig, maar verloren ook met het kleinste verschil: 1-0.

De Red Lions zijn dus niet goed gestart aan de vierde editie van de FIH Pro League. Op het ‘minitoernooi’, dat in Mendoza Argentinië, België en Duitsland samenbrengt en dat vooral geldt als voorbereiding op het WK in januari in India, leden de wereld- en olympische kampioenen een tweede nederlaag op rij.

Tegen het thuisland begonnen de Red Lions nochtans uitstekend met een doelpunt van Cédric Charlier in de derde minuut. Een schot van Sébastien Dockier kwam tegen de binnenkant van beide palen, maar Charlier kon afwerken (0-1). De voorsprong voor België stond slechts vier minuten op het scorebord: Lucas Vila passeerde met een backhand schot Vincent Vanasch: 1-1.

Argentinië nam vervolgens het heft meer in handen, pas in het tweede deel van kwart drie kwamen de Belgen beter in de wedstrijd. Het genadeschot werd vijf minuten voor affluiten echter op strafcorner gegeven door Nicolas della Torre, ploegmakker van Felix Denayer, Simon Gougnard en Loic Van Doren bij het Brasschaatse Dragons: 2-1. In de slotminuten kregen de Red Lions nog stevige mogelijkheden op de gelijkmaker – met onder meer twee kansen voor Arthur Van Doren -, maar Tomas Santiago kloppen lukte niet meer. Santiago verdedigt in de Belgische competitie trouwens het doel van Gantoise.

“Argentinië deed het goed vandaag, maar wij kregen wel genoeg mogelijkheden om meer dan één keer te scoren”, aldus Felix Denayer. “Dat is een werkpunt richting de volgende matchen.”

De Red Lions krijgen zowel tegen Duitsland als tegen Argentinië kans op revanche. Vannacht staan ze opnieuw tegenover Duitsland, woensdagnacht wacht de afsluiter tegen Argentinië.

Argentinië – Red Panthers 1-0

Tegen het tweede beste land ter wereld verdedigden de Belgische hockeyvrouwen, die vrijdag na winst in shoot-outs twee punten veroverden tegen Duitsland, zich kranig. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 28ste minuut via Valentina Costa. Argentinië domineerde de wedstrijd, maar de Panthers kregen wel mogelijkheden. Zo belandde een schot van de 18-jarige Emily White, die haar eerste cap vierde, via de Argentijnse doelvrouw op de lat. “Onze start was niet goed, maar daarna vochten we terug en lieten we zien dat we zeer aardig kunnen hockeyen”, zei Hélène Brasseur.