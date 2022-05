Nieuwe meetingdirectrice Kim Gevaert kondigt komst van fenomeen Mondo Duplantis aan op Memorial: “Hij is dé man van het moment”

AtletiekKim Gevaert (43) maakte vandaag in de kantoren van sponsor Allianz haar grote debuut als meetingdirectrice van de Memorial Van Damme. En ze mocht meteen de eerste grote naam lossen voor de 46ste editie: olympisch en Europees kampioen Mondo Duplantis, tevens wereldrecordhouder in het polsstokspringen zal op op 2 september op de afspraak zijn.

“Ik deed vroeger al persconferenties als atlete, nadien als modarator en nu voor eerst als trotse meetingdirectrice: dit is dus een speciaal moment voor mij”, zei Kim Gevaert, die in maart de taken van Cédric Van Branteghem overnam. “Ik ken de Memorial en de atletiekwereld heel goed, toch was het voor mij een sprong in het onbekende - ik ben blij dat ik die sprong waagde.”

Gevaert kondigde meteen aan dat de 46ste editie op 2 september in het Koning Boudewijnstadion in het teken zal staan van een legendarische avond, op 20 september 1972, toen op de Heizel vijf wereldrecords gesloopt werden, onder meer door Miel Puttemans op de 5.000m. Die vijf nummers (5.000m, 20 km, 10 en 3 mijl en een uurloop) staan dan ook op het programma.

Tevens kondigde Gevaert een eerste grote naam aan die op de affiche pronkt: Mondo Duplantis, de 22-jarige Zweed die in Tokio olympisch goud greep in het polsstokspringen en tijdens het WK indoor in februari zijn eigen wereldrecord scherper stelde tot 6m20. “Hij is de man van het moment en gaat op elke meeting voor een wereldrecord. Hij zorgt altijd voor spektakel. Voorts gaan we zoveel mogelijk medaillewinnaars van het WK en EK atletiek naar Brussel proberen te halen”, aldus Gevaert.

Wilfried Meert, organisator van de Memorial, is vol lof over Kim Gevaert. “Ze leert even snel als ze loopt. Ze zal het zeer goed doen als meetingdirectrice”, klonk het. “Met Mondo Duplantis hebben we daarnaast al een mooie naam weten te strikken. Met de nieuwe piste in 2023 mikken we dan weer op grote toernooien in de toekomst.” Een nieuwe piste vanaf volgend jaar dus - de huidige dateert al van 2008. Voor 2022 zal die tijdelijk hersteld worden waar nodig is.

